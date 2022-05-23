Посетитель бара Петрозаводска, пытавшийся завладеть пустым стулом, получил бутылкой по голове

В Петрозаводске 21-летний посетитель бара пострадал за желание посидеть на стуле, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 21-летний гражданин. Он сообщил, что неизвестный в баре ударил его по голове.

В произошедшем разбирался участковый уполномоченный полиции. Неделю назад под утро в одном из питейных заведений, расположенном в микрорайоне Древлянка, произошёл конфликт: горожанин обратился с просьбой к компании мужчин, желая забрать пустующий стул. Но ему не позволили это сделать, при этом один из группы, 41-летний мужчина, ударил просителя по голове стеклянной бутылкой, посчитав, что из-за разницы в возрасте требование было неуместно.

Уголовное дело возбуждено об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.