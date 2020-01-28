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Посетитель бара в Петрозаводске сбежал с чужим телефоном

Новости. Криминал
15:47, 29 Января 2020
фото: © imagens.publico.pt
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В полицию с заявлением о краже телефона обратился 33-летний мужчина, сообщили в МВД Карелии.

По его словам, он находился в одном из баров микрорайона Ключевая. Выйдя покурить на улицу, мужчина разговорился с одним из посетителей и сообщил о продаже телефона. Незнакомец попросил гаджет, чтобы рассмотреть, и сбежал с ним.

Попытки остановить похитителя закончились неудачно.

Злоумышленника задержали в течение двух часов. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее прохожий украл у доверчивого петрозаводчанина телефон.

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