Посетитель бара в Петрозаводске сбежал с чужим телефоном

В полицию с заявлением о краже телефона обратился 33-летний мужчина, сообщили в МВД Карелии.
По его словам, он находился в одном из баров микрорайона Ключевая. Выйдя покурить на улицу, мужчина разговорился с одним из посетителей и сообщил о продаже телефона. Незнакомец попросил гаджет, чтобы рассмотреть, и сбежал с ним.
Попытки остановить похитителя закончились неудачно.
Злоумышленника задержали в течение двух часов.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее прохожий украл у доверчивого петрозаводчанина телефон.
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