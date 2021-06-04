Посетитель магазина в Петрозаводске вынес 11 банок консервов и не заплатил

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже продуктов питания в одном из сетевых магазинов Петрозаводска.

Как сообщили в МВД Карелии, заявление в полицию поступило от работников магазина. В ходе ревизии они обнаружили недостачу товара: из торгового зала пропали 11 банок тушенки общей стоимостью около 2,4 тыс. рублей.

Участковый уполномоченный полиции просмотрел камеры видеонаблюдения и установил, что к краже причастен 22-летний петрозаводчанин.

Подозреваемый признал вину и рассказал, что уже продал похищенное.

Ранее он привлекался к ответственности за мелкое хищение,

По факту кражи возбуждено уголовное дело.