Посетитель отсудил у бывшего бара "Кивач" 50 тысяч рублей

Верховный суд Карелии удовлетворил иск посетителя кафе о компенсации морального вреда за побои.

По данным прокуратуры Карелии, истцу при посещении кафе в Петрозаводске в марте 2016 года помощник администратора заведения причинил телесные повреждения. Виновный был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 115 УК РФ, ему было назначено наказание в виде штрафа.

Первоначально при вынесении решения Петрозаводский городской суд отказал в удовлетворении иска о взыскании денег с работодателя осужденного в связи с тем, что суд посчитал не доказанным факт трудовых отношений между организацией и лицом, причинившим вред здоровью.

Однако апелляционная инстанция не согласилась с таким решением, поскольку вывод суда первой инстанции об отсутствии трудовых отношений между помощником администратора и обществом с ограниченной ответственностью не соответствовал доказательствам, представленным в рамках рассмотрения дела.

Решение суда об удовлетворении требований истца вступило в законную силу.

По данным "Столицы на Онего", ответчиком по делу выступало ООО "Новый Кивач", в качестве третьих лиц были привлечен "ООО Кафе Кивач" и индивидуальный предприниматель Сергей Ли.