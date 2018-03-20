11:33, 20 Марта 2018
Посетитель петрозаводского бара обматерил работницу и стал швырять в нее предметы
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В Петрозаводске задержали агрессивного посетителя бара на Октябрьском проспекте.
Как сообщили в региональном отделении Росгвардии, ночью в заведении сработала тревожная сигнализация.
"На месте 27-летняя работница сообщила группе задержания, что неизвестный ей гражданин нецензурно бранился, швырял в неё всем, что попадало под руку. Всё это девушка изложила в заявлении, которое сотрудники приняли здесь же", - отметили в ведомстве.
Нарушителя задержали неподалеку от бара.
"Он оказался ровесником пострадавшей. Передан представителям патрульно-постовой службы полиции", - заключили в ведомстве.
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