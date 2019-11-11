Посетителей кафе в Петрозаводске подозревают в хищении (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчин, запечатленных на видео, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции по Петрозаводску устанавливаются личности мужчин, запечатленных на видеозаписи. Они могут быть причастны к хищению.

Если вам известно что-либо о личности и местонахождении мужчин, полиция просит обращаться по телефонам: +7-999-094-56-12, +7-953-529-77-26.

Конфиденциальность гарантируется.