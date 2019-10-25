Посетители бара устроили групповую драку в Петрозаводске

В полицию поступило два сообщения из медицинских учреждений, сообщили в МВД Карелии.

Трое друзей отдыхали в баре. В какой-то момент у одного из них на улице произошел словесный конфликт с неизвестными.



Товарищи поспешили ему на помощь. Они увидели рядом с приятелем двух мужчин и избили их. Один из пострадавших получил удар в челюсть.

Возбуждены уголовные дела.