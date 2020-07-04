Посетители горного парка в Карелии теперь могут попасть на водопады на автобусе

Из горного парка "Рускеала" до водопадов Ахинкоски и Карельского зоопарка стали курсировать автобусы.

"Дорогие гости, у нас для вас прекрасная новость! Теперь вы сможете добраться из парка до водопадов Ахинкоски и Карельского зоопарка", - сообщается в паблике горного парка "Рускеала".

Автобус Горный парк "Рускеала" — Карельский зоопарк будет отправляться в 11:00 и 14:00, автобус Карельский зоопарк — Горный парк "Рускеала" - 13:00 и 16:00.

Стоимость проезда в обе стороны - 500 рублей.

Автобус Горный парк "Рускеала" — водопады Ахинкоски отправится в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00. Время отправления автобуса водопады Ахинкоски — Горный парк "Рускеала": 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45.

Стоимость проезда в обе стороны - 200 рублей.

Ранее стала известна дата проведения в горном парке фестиваля Ruskeala Symphony.