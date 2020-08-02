Посетителя бара в Петрозаводске избили до бессознательного состояния

Инцидент произошел ранним утром 2 августа в баре, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Тревожная сигнализация сработала в баре на проспекте Комсомольском. У входа лежал мужчина без сознания.

Со слов персонала бара, на улице между посетителями произошел конфликт. Один из участников драки потерял сознание.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место "скорую", а также оказали потерпевшему доврачебную помощь.

Всех участников конфликта задержали и передали полиции. Мужчины были пьяны.

Ранее агрессивный посетитель стоматологии в Карелии набросился на врача.