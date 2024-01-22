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После ДТП пожарные достали из поврежденного авто женщину-водителя

Новости. Дорожная хроника
15:43, 22 Января 2024
фото: © ОПС по Медвежьегорскому району / ВК

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В Медвежьегорском районе Карелии помощь спасателей понадобилась участнице дорожной аварии.

О дорожной аварии рассказали в отряде противопожарной службы по Медвежьегорскому району.

ДТП произошло утром в понедельник, 22 января, на пересечении улиц Кирова и Гагарина в поселке  Пиндуши. Там столкнулись легковые автомобили Хавал и ВАЗ 2110.

В результате аварии водитель «десятки» получила травмы и оказалась зажата в поврежденном автомобиле. Прибывшие к месту происшествия пожарные провели аварийно-спасательные работы. Используя гидравлический инструмент, они вскрыли пассажирскую дверь и извлекли женщину из автомобиля.  Пострадавшую передали бригаде скорой помощи, медики госпитализировали ее в Медвежьегорскую ЦРБ. 

Потом спасатели вскрыли капот поврежденного авто и отключили аккумулятор, чтобы не было короткого замыкания и пожара.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

 

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