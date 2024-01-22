После ДТП пожарные достали из поврежденного авто женщину-водителя

В Медвежьегорском районе Карелии помощь спасателей понадобилась участнице дорожной аварии.

О дорожной аварии рассказали в отряде противопожарной службы по Медвежьегорскому району.

ДТП произошло утром в понедельник, 22 января, на пересечении улиц Кирова и Гагарина в поселке Пиндуши. Там столкнулись легковые автомобили Хавал и ВАЗ 2110.

В результате аварии водитель «десятки» получила травмы и оказалась зажата в поврежденном автомобиле. Прибывшие к месту происшествия пожарные провели аварийно-спасательные работы. Используя гидравлический инструмент, они вскрыли пассажирскую дверь и извлекли женщину из автомобиля. Пострадавшую передали бригаде скорой помощи, медики госпитализировали ее в Медвежьегорскую ЦРБ.

Потом спасатели вскрыли капот поврежденного авто и отключили аккумулятор, чтобы не было короткого замыкания и пожара.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.