После гибели мужчины под глыбой льда власти Петрозаводска написали инструкцию, как чистить крыши

Администрация Петрозаводска опубликовала подробные разъяснения для управляющих компаний, как они должны организовать очистку крыш от снега и льда, чтобы еще кто-нибудь не погиб.

Инструкция появилась на официальном сайте мэрии после того, как под упавшей с крыши ледяной глыбой погиб житель города, а гендиректор управляющей компании сел за решетку.

"Все мероприятия необходимо осуществлять при строгом соблюдении техники безопасности. При проведении высотных работ обязательно наличие страховочного снаряжения. Также должны быть выставлены ограждения для безопасности пешеходов. Специалист, ответственный за уборку, обязан находиться непосредственно рядом с зоной сброса снега. До момента очистки крыши - при скоплении на ней снега, появлении свесов и сосулек – необходимо принять незамедлительные меры по ограждению опасных участков, установить предупреждающие таблички", - говорится в сообщении.

Отдельные рекомендации адресованы пешеходам и водителям автотранспорта.

"В период межсезонья необходимо помнить о мерах предосторожности, избегать места проведения работ по очистке кровель от снега и наледи", - пояснили в мэрии.