После гибели женщины от упавшей с крыши наледи прокуратура нашла 70 нарушений в обслуживании зданий и дворов Петрозаводска

Прокурор республики Дмитрий Харченков поручил дополнительно организовать надзор за содержанием и обслуживанием зданий и дворов зимой.

Прокуроры проверили качество уборки дорог и улиц, содержание жилого и нежилого фонда, оценив работу управляющих компаний, собственников и тех, кто эксплуатирует административные и иные здания, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.

Так, в Петрозаводске обследовали свыше 100 многоквартирных домов, административных зданий, помещений и подсобных строений, в том числе социально значимых объектов. По результатам надзорных мероприятий руководителям учреждений здравоохранения и образования объявили более 40 предостережений о недопустимости нарушения закона, в адрес директоров бюджетных и коммерческих организации внесли более 70 представлений об устранении нарушений закона. Меры реагирования были приняты и в отношении администрации Петрозаводска.

Прокуратура инициировала создание штабов по уборке наледи и снега: теперь ответственные за содержание зданий будут самостоятельно и систематически проводить рейды, искать нарушений и оперативно сообщать о них в контролирующие ведомства. По каждому нарушению будет приниматься решение о процессуальной проверке.

Также прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовных дел, которые были возбуждены в Петрозаводске после гибели женщины на ул. Советская и травмирования мужчины на ул. Лизы Чайкиной в связи со сходом с крыш скоплений льда и снега.

Прокурор республики Дмитрий Харченков потребовал еженедельно докладывать о результатах дополнительных надзорных мероприятий, которые проводятся по его поручению.

Фактическое устранение нарушений находится под личным контролем руководителя регионального надзорного ведомства, отметили в пресс-службе прокуратуры.