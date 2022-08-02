«После обеда — осень»: жары в Карелии этим летом больше не будет

По словам синоптиков, на прошлой неделе Карелия застала последний жаркий день уходящего лета.

Как рассказали в Гидрометцентре Карелии, суббота 6 августа была, вероятно, последним жарким днем уходящего лета. Несмотря на температуру +30℃, до рекорда 1932 года — +31,8℃ — нынешний год не дотянул.

жары в Карелии этим летом больше не будет. Уже в выходные на территорию Карелии вторгся холодный атмосферный фронт, принесший осадки, в том числе в виде града, и похолодание.

«Вслед за атмосферным фронтом в наш регион начала поступать более прохладная атлантическая воздушная масса, которая сохранит свое влияние на погоду предстоящей недели. Кратковременные дожди пройдут лишь местами, температурный фон войдет в норму: в ночные часы температура составит +7, +11℃, днем воздух прогреется до +17, +22℃», — сообщили синоптики.

При этом с середины недели специалисты Гидрометцентра обещают потепление. Под влиянием антициклона температура повысится до +25℃.

«Так что еще насладимся погожими деньками, но все же не забывая, что в августе до обеда — лето, после обеда — осень, день идет на убыль, а ночи становятся прохладными и длинными», — напомнили в Гидрометцентре Карелии.