После пожара в Шелтозерской больнице врачи будут принимать пациентов в школе - Парфенчиков

Глава Карелии пообещал, что принимать пациентов села Шелтозеро буду в местной школе.

"Все пациенты перемещены в Ладву. Амбулаторный прием будет проводиться с завтрашнего дня в одном из помещений Шелтозерской школы. Уже сегодня мобильный ФАП будет привезен в село и при необходимости сможет принять больных на стационарное лечение", – написал глава Карелии на официальной странице "ВКонтакте".

Напомним, в 12.04 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в амбулатории в селе Шелтозеро.

По предварительной версии, здание поликлиники загорелось после пала травы.

Из здания были эвакуированы 15 человек, из них четверо – медицинский персонал

К тушению пожара были привлечены 51 человек и 18 единиц техники.