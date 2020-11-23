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После вмешательства прокурора восстановлена теплоизоляция на трубопроводах на севере Карелии

Новости. Общество
18:40, 24 Ноября 2020
фото: © ТАСС / Сергей Фадеичев
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В Сегежском районе теплоснабжающая организация устранила нарушения законодательства при подготовке к отопительному сезону, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе совместной проверки прокуратуры Сегежского района с управлением Ростехнадзора установлено, что одной из теплоснабжающих организаций был не произведен монтаж тепловой изоляции на трубопроводах тепловой сети, не приняты меры по восстановлению полов в производственных помещениях.

Руководителю теплоснабжающей организации было внесено представление об устранении нарушений. Замечания прокуратуры были выполнены. Но по требованию прокурора за допущенные нарушения виновные должные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее прокуратура наказала руководство педколледжа Петрозаводска за нарушение прав сотрудников.

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Комментарии

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кир
2020-11-24 18:57:46
Смешно. Заняться более нечем.
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