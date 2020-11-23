После вмешательства прокурора восстановлена теплоизоляция на трубопроводах на севере Карелии

В Сегежском районе теплоснабжающая организация устранила нарушения законодательства при подготовке к отопительному сезону, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе совместной проверки прокуратуры Сегежского района с управлением Ростехнадзора установлено, что одной из теплоснабжающих организаций был не произведен монтаж тепловой изоляции на трубопроводах тепловой сети, не приняты меры по восстановлению полов в производственных помещениях.

Руководителю теплоснабжающей организации было внесено представление об устранении нарушений. Замечания прокуратуры были выполнены. Но по требованию прокурора за допущенные нарушения виновные должные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее прокуратура наказала руководство педколледжа Петрозаводска за нарушение прав сотрудников.