Прокуратура наказала руководство педколледжа Петрозаводска за нарушение прав сотрудников

Сотрудники педагогического колледжа пожаловались в прокуратуру на то, что сильно перерабатывают положенную норму часов, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку соблюдения требований трудового законодательства по обращению двух работников Петрозаводского педагогического колледжа.

Выявлено, что в соответствии с трудовыми договорами заявителям был установлен сменный режим работы с 08.00 до 08.00 следующего дня по графику сменности.

Согласно представленным расчетам с января по август 2020 года переработка у двух сотрудников колледжа составила 148,6 и 130,6 часов. Кроме того, на сентябрь 2020 года график работы был составлен в режиме "сутки через сутки".

В связи с нарушением Трудового кодекса Российской Федерации, где установлено, что продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год, прокуратура города внесла руководителю образовательной организации представление об устранении нарушений закона.

Представление было рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены. По итогам рассмотрения представления виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.