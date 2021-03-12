После жалобы водителя в соцсети ГИБДД наказала женщину, выехавшую на "встречку" в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель, нарушивший правила дорожного движения на улице Ключевая, привлечен к административной ответственности.

Так, 25 января читатель паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" разметил видео нарушения Правил дорожного движения водителем легкового автомобиля на улице Ключевая, в районе регулируемого пешеходного перехода у средней школы №33.

Госавтоинспекция проверила данную публикацию и выяснила, что 25 января в 14.45 в районе дома №20 по ул.Ключевая, водитель автомобиля Kia в нарушение Правил дорожного движения совершила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении 54-летней нарушительницы вынесено постановление.