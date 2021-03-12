После жалобы водителя в соцсети ГИБДД наказала женщину, выехавшую на "встречку" в Петрозаводске (ВИДЕО)

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12:49, 13 Марта 2021
фото: паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"
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Водитель, нарушивший правила дорожного движения на улице Ключевая, привлечен к административной ответственности.

Так, 25 января читатель паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" разметил видео нарушения Правил дорожного движения водителем легкового автомобиля на улице Ключевая, в районе регулируемого пешеходного перехода у средней школы №33.

Госавтоинспекция проверила данную публикацию и выяснила, что 25 января в 14.45 в районе дома №20 по ул.Ключевая, водитель автомобиля Kia в нарушение Правил дорожного движения совершила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении 54-летней нарушительницы вынесено постановление.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Роман Иванов
2021-03-13 14:46:02
Всего за полтора месяца управились, молодцы
Andrey+
2021-03-13 14:41:57
Там еще и обгон т.с. на пешеходном переходе в условиях ограниченной видимости!
Роман Иванов
2021-03-13 15:52:19
Andrey+, на раскрытие этого запутанного преступления потребуется ещё месяца три, не меньше
кир
2021-03-13 14:04:27
Не выпороли? Всё добренькими хотите казаться перед электоратом.
врунофф
2021-03-13 12:55:58
автобабёнка
Гость
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