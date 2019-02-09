"Последний крупный динозавр": Шнуров написал стих, посвященный Сергею Юрскому

фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил короткий стих актёру Сергею Юрскому, который скончался в ночь на 8 февраля на 84-м году жизни.

Известный музыкант опубликовал стих в посте в Instagram.

Закончился период Юрский.

Пал занавес, стих гул литавр.

Ушёл со сцены нашей русской

Последний крупный динозавр.

Как сообщают СМИ, народного артиста РСФСР похоронят в понедельник, 11 февраля, на Троекуровском кладбище в Москве.