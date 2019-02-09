20:40, 09 Февраля 2019
"Последний крупный динозавр": Шнуров написал стих, посвященный Сергею Юрскому
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Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил короткий стих актёру Сергею Юрскому, который скончался в ночь на 8 февраля на 84-м году жизни.
Известный музыкант опубликовал стих в посте в Instagram.
Закончился период Юрский.
Пал занавес, стих гул литавр.
Ушёл со сцены нашей русской
Последний крупный динозавр.
Как сообщают СМИ, народного артиста РСФСР похоронят в понедельник, 11 февраля, на Троекуровском кладбище в Москве.
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