Послы нескольких стран прибыли в МИД России из-за дела карельского историка Дмитриева

Послы сразу нескольких стран, в том числе ФРГ и Литвы, прибыли в МИД РФ по приглашению российской стороны в связи с делом главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство пригласит на Смоленскую площадь послов Германии, Франции и других государств, заявлявших о "политизации" дела главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева

Верховный суд Карелии ранее ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. Защита планирует подать кассацию на 13-летний срок в колонии.

Кроме того, изначально Петрозаводский городской суд признал его невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия – в этой части решение теперь отменено.

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев в этой связи призвал довести это дело до Верховного суда РФ, а проходящий в Карелии процесс назвал "очень странным". По его мнению, в этой истории есть "какой-то внутренний республиканский фактор", "что-то не так… с судебной системой". Кроме того, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запросила в суде приговор и уголовное дело историка, главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.