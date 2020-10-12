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Послы нескольких стран прибыли в МИД России из-за дела карельского историка Дмитриева

Новости. Общество
17:26, 12 Октября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Послы сразу нескольких стран, в том числе ФРГ и Литвы, прибыли в МИД РФ по приглашению российской стороны в связи с делом главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство пригласит на Смоленскую площадь послов Германии, Франции и других государств, заявлявших о "политизации" дела главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева

Верховный суд Карелии ранее ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. Защита планирует подать кассацию на 13-летний срок в колонии.

Кроме того, изначально Петрозаводский городской суд признал его невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия – в этой части решение теперь отменено.

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев в этой связи призвал довести это дело до Верховного суда РФ, а проходящий в Карелии процесс назвал "очень странным". По его мнению, в этой истории есть "какой-то внутренний республиканский фактор", "что-то не так… с судебной системой". Кроме того, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запросила в суде приговор и уголовное дело историка, главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-12 20:01:30
Фильм о Дмитриеве прошёл по каналу "24 часа". Более 800 фото обнаженной девочки. Есть фото, где он снял её вместе с другой
обнаженной. Направили на новую экспертизу по вновь открывшимся обстоятельствам. Добавить срок ему надо.
Судья
2020-10-12 18:11:32
"Кроме того, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запросила в суде приговор и уголовное дело историка, главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева".

Ну приговор понятно, запросила - вышлют. А вот с запросом уголовного дела - перебор. Ознакомление - только в суде.
Вася
2020-10-12 18:23:21
Судья, Ын в ходе выступления заявил, что на него была возложена «ответственность возглавить страну, отстаивая дело великих товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира». «Моих усилий и искренности было недостаточно, чтобы избавить наших граждан от трудностей в их жизни.
кир
2020-10-12 18:02:41
Забеспокоились, значит всё правильно было сделано.
Off
2020-10-12 20:13:03
кир, так МИД засуетился,пытаясь оправдать жуликоватых...
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