Посмотрите, как похорошел Виторган после расставания с Собчак

Любопытно, что фотографию лайкнула жена Виторгана, Ксения Собчак, с которой он расстался в начале марта.

Старшая дочь Максима Виторгана Полина показала семейный снимок с отцом и братом. На фотографии 46-летний актер позирует без рубашки, демонстрируя голый торс, пишет lady.

"А папа-то — огонь", — комментируют пользователи сети. Любопытно, что фотографию лайкнула жена Виторгана, Ксения Собчак, о расставании с которой актер объявил в начале марта 2019-го.



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Причиной расставания супругов СМИ называют роман Ксении с известным режиссером Константином Богомоловым. Впервые о разрыве с мужем Собчак рассказала в передаче Леры Кудрявцевой. А спустя всего несколько дней телезвезда уже вышла в свет с новым избранником и подтвердила свои новые отношения.