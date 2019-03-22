Посмотрите, как похорошел Виторган после расставания с Собчак

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Любопытно, что фотографию лайкнула жена Виторгана, Ксения Собчак, с которой он расстался в начале марта.
Старшая дочь Максима Виторгана Полина показала семейный снимок с отцом и братом. На фотографии 46-летний актер позирует без рубашки, демонстрируя голый торс, пишет lady.
"А папа-то — огонь", — комментируют пользователи сети. Любопытно, что фотографию лайкнула жена Виторгана, Ксения Собчак, о расставании с которой актер объявил в начале марта 2019-го.
Причиной расставания супругов СМИ называют роман Ксении с известным режиссером Константином Богомоловым. Впервые о разрыве с мужем Собчак рассказала в передаче Леры Кудрявцевой. А спустя всего несколько дней телезвезда уже вышла в свет с новым избранником и подтвердила свои новые отношения.
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