Пособия по безработице будут начислять по-новому

Министерство труда и социальной защиты РФ готовит законопроект о повышении пособий по безработице и изменении системы их начисления.

Минтруд планирует изменить условия назначения и сроки выплаты пособия по безработице, а также минимальный и максимальный размеры, сообщают "Вести Карелии".

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