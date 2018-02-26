Пособия по безработице будут начислять по-новому

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Министерство труда и социальной защиты РФ готовит законопроект о повышении пособий по безработице и изменении системы их начисления.
Минтруд планирует изменить условия назначения и сроки выплаты пособия по безработице, а также минимальный и максимальный размеры, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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