Постановка Театра кукол Карелии номинирована на премию "Золотая маска"

На сцене Центра им. Мейерхольда в Москве Театр кукол Карелии покажет спектакль "Сад" в рамках национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска".

На премию номинированы: сама постановка "Сад" в категории "Куклы/спектакль", режиссер Александр Янушкевич в категории "Куклы/работа режиссера", Татьяна Нерсисян в категории "Куклы/работа художника" и исполнительница роли Раневской заслуженная артистка России Любовь Бирюкова в категории "Куклы/работа актера".

Премьера спектакля «состоялась 28 июня 2018 года. Режиссер-постановщик – Александр Янушкевич. Художник-постановщик – Татьяна Нерсисян. Композитор – Александр Литвиновский. Хореограф – Александр Козин. Sound-design – Дмитрий Гаврилов. Художник по свету – Дмитрий Бабкин.

В сентябре 2018 года "Сад" стал лауреатом Второго театрального фестиваля "Лифт. Карелия. Молодой театр" как "Лучший спектакль". По итогам Республиканской театральной премии "Онежская маска" актерский ансамбль спектакля "Сад" стал "Лучшим актерским ансамблем", а исполнительница роли Раневской Любовь Бирюкова получила премию за "Лучшую женскую роль".

Подведение итогов театральной премии "Золотая маска" состоится 16 апреля.