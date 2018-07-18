Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:10, 18 Июля 2018

Постаревшая Сати Казанова ужаснула фанатов

По теме

Путин объявил о масштабной программе по преобразованию российских городов
18.07.18 21:05
Названы регионы с самой высокой заболеваемостью ВИЧ
18.07.18 20:40
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
18.07.18 20:00
Все новости
Загрузка...

Певица решила показать, как выглядит без макияжа и фотошопа. Фото делал муж Сати – профессиональный фотограф.

Экс-участница поп-группы "Фабрика", 35-летняя звезда Сати Казанова опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, пишет "Узнайвсе".

Она сфотографировалась на фоне водопада. Снимок делал муж Сати, профессиональный фотограф. К несчастью для гламурной жены, он специализируется на пейзажной съемке, а по части фотографиях с изображениями людей Стефано Тиоццо совсем не профи.

Вероятно, именно поэтому комментаторы в Сети сочли, что Стефано лучше вообще никогда не фотографировать Сати. По мнению фанатов, 35-летняя певица выглядит на новом фото старой и изможденной.

"Как Бабка Ёжка в кадре, не мешало бы поправиться, — советовали Сати Казановой в комментариях. — Неудачное фото... Земляной цвет лица и ракурсы неудачные... Где ваша няшность?".

#МужФотограф Это ж мечта каждой женщины, и уж особенно артистки! Но вот незадача... @stefanotiozzo фотограф по части landscape, вовсе не fashion/beauty, как хотелось бы 🤷🏻‍♀️ Есть уже семейный анекдот: стоит жена на фоне водопада и с надеждой смотрит на мужа-фотографа... Он с восхищением смотрит а ее сторону и восклицает: «Какая красота! Отойди, любимая, дай мне снять этот красивый водопад!» 😂🤦🏻‍♀️ 📷 А если честно, я счастлива, что Сте так сильно любит природу и видит ее истинную красоту и ценит ее! 😍 Мне бы быстро наскучил зануда-фотограф-муж, вечно желающий запечатлеть жену-артистку. И потом, моя красота померкнет со временем, а красота Природы вечна 🙏💖 Я восхищаюсь мужчиной, способного отличить вечное от временного. #Traver #photo #belovedhusband #Bali #waterfall

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova)

По теме

Путин объявил о масштабной программе по преобразованию российских городов
18.07.18 21:05
Названы регионы с самой высокой заболеваемостью ВИЧ
18.07.18 20:40
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
18.07.18 20:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.07.2018, 19:40
Дмитрий Шепелев не ожидал в цирке Запашных увидеть тигрицу, названную в честь Жанны Фриске
17.07.2018, 07:05
ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень
12.07.2018, 16:43
Петрозаводский городской суд решил закрыть ЦСК на Попова
12.07.2018, 16:45
СРОЧНО: В Карелии сошел с рельсов поезд
12.07.2018, 09:50
ФОТО: На Валааме паломник заплакал на плече у Путина
16.07.2018, 11:22
В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина

Аналитика

Сегодня 15:32
Обществоведение
Петросовет – за школу и садики
Депутаты Петросовета одобрили выделение денег на школу и садики, что в некоторой степени позволит решить серьезную городскую проблему с записью и очередями в образовательные учреждения.
"Население России никогда не жило хорошо" 3
Сегодня 13:19
"Никому нельзя верить" 5
17.07.2018 11:57
Вот ведь зараза
17.07.2018 08:58
Минздрав Карелии предложил открыть кабинеты офтальмологического приема в районах
16.07.2018 10:21
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2018 13:29
Личное мнение
"Полюбил за звезданутость" 8
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала о том, почему ей никто не нравится.
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»