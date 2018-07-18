Постаревшая Сати Казанова ужаснула фанатов

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Певица решила показать, как выглядит без макияжа и фотошопа. Фото делал муж Сати – профессиональный фотограф.
Экс-участница поп-группы "Фабрика", 35-летняя звезда Сати Казанова опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, пишет "Узнайвсе".
Она сфотографировалась на фоне водопада. Снимок делал муж Сати, профессиональный фотограф. К несчастью для гламурной жены, он специализируется на пейзажной съемке, а по части фотографиях с изображениями людей Стефано Тиоццо совсем не профи.
Вероятно, именно поэтому комментаторы в Сети сочли, что Стефано лучше вообще никогда не фотографировать Сати. По мнению фанатов, 35-летняя певица выглядит на новом фото старой и изможденной.
"Как Бабка Ёжка в кадре, не мешало бы поправиться, — советовали Сати Казановой в комментариях. — Неудачное фото... Земляной цвет лица и ракурсы неудачные... Где ваша няшность?".
#МужФотограф Это ж мечта каждой женщины, и уж особенно артистки! Но вот незадача... @stefanotiozzo фотограф по части landscape, вовсе не fashion/beauty, как хотелось бы 🤷🏻♀️ Есть уже семейный анекдот: стоит жена на фоне водопада и с надеждой смотрит на мужа-фотографа... Он с восхищением смотрит а ее сторону и восклицает: «Какая красота! Отойди, любимая, дай мне снять этот красивый водопад!» 😂🤦🏻♀️ 📷 А если честно, я счастлива, что Сте так сильно любит природу и видит ее истинную красоту и ценит ее! 😍 Мне бы быстро наскучил зануда-фотограф-муж, вечно желающий запечатлеть жену-артистку. И потом, моя красота померкнет со временем, а красота Природы вечна 🙏💖 Я восхищаюсь мужчиной, способного отличить вечное от временного. #Traver #photo #belovedhusband #Bali #waterfall
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