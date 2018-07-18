Постаревшая Сати Казанова ужаснула фанатов

Певица решила показать, как выглядит без макияжа и фотошопа. Фото делал муж Сати – профессиональный фотограф.

Экс-участница поп-группы "Фабрика", 35-летняя звезда Сати Казанова опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, пишет "Узнайвсе".

Она сфотографировалась на фоне водопада. Снимок делал муж Сати, профессиональный фотограф. К несчастью для гламурной жены, он специализируется на пейзажной съемке, а по части фотографиях с изображениями людей Стефано Тиоццо совсем не профи.

Вероятно, именно поэтому комментаторы в Сети сочли, что Стефано лучше вообще никогда не фотографировать Сати. По мнению фанатов, 35-летняя певица выглядит на новом фото старой и изможденной.

"Как Бабка Ёжка в кадре, не мешало бы поправиться, — советовали Сати Казановой в комментариях. — Неудачное фото... Земляной цвет лица и ракурсы неудачные... Где ваша няшность?".