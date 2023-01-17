«Поставим наших парней на ноги»: глава Карелии посетил госпиталь, где проходят реабилитацию участники СВО

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил Госпиталь для ветеранов войн, где сегодня проходят реабилитацию участники спецоперации.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков рассказал, что сегодня в Госпитале для ветеранов войн развернули два стационарных отделения реабилитации.

«С участниками боевых действий сегодня в госпитале занимается целая бригада специалистов - невролог, кардиолог, терапевт, психиатр, травматолог-ортопед, инструктор по лечебной физкультуре и другие», - сообщил глава республики.

Также Артур Парфенчиков сообщил, что работа над улучшением условий лечения продолжается: помещения, где раньше были палаты для ковидных больных, обновляются.

«Поликлинику уже привели в порядок, сейчас ремонтируем водолечебницу и стоматологический кабинет. Также планируем в этом году дооснастить госпиталь современным оборудованием для реабилитации. Будем и дальше делать все возможное, чтобы поставить наших парней на ноги!» - пообещал глава Карелии.