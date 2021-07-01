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Поставки пальмового масла в Россию резко увеличились

Новости. Экономика
22:30, 01 Июля 2021
фото: © Depositphotos / tristantan71

В апреле импорт пальмового масла и его фракций составил 109 тысяч тонн.

Россия резко увеличила закупки этого товара, они взлетели на 58,9 процента по сравнению с апрелем 2020 года, говорится в материалах Росстата, которые приводит Лента.ру.

Всего с января по апрель 2021-го в Россию ввезено 360 тысяч тонн пальмового масла и его фракций, что на 20,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако за 2020-й импорт продукта снизился относительно 2019 года на 3,4 процента (до 1,025 миллиона тонн).

Ранее сообщалось, что в январе импорт увеличился на 18,8 процента в годовом выражении (до 92,9 тысячи тонн). В июне замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что Россия не должна импортировать продукты из-за рубежа, учитывая ее сельскохозяйственные возможности. Он также отметил, что санкции против России заставили страну развивать свой агропромышленный комплекс.

Между тем россияне начали переходить на заменители сыра из-за падения доходов. Сырные продукты — недорогая альтернатива сыру (стоят на треть дешевле), при их производстве возможно использование растительных жиров, например пальмового масла.

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