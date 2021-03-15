Поставлена точка в судебной тяжбе из-за финансирования строительства объекта ФЦП в Петрозаводске

Арбитражный суд Карелии завершил рассмотрение очередного иска, связанного с финансированием строительства в Петрозаводске промышленного парка – одного из объектов федеральной программы подготовки к 100-летию республики.

Это следует из решения суда по второму иску ООО "Инвестстрой", которое строило промпарк, к Управлению капитального строительства Карелии – заказчику работ.

Как следует из материалов дела, разбирательства между подрядчиком и заказчиком возникли из-за дополнительных работ, которые "Инвестстрой" выполнил помимо государственного контракта. Суд установил, что эти работы были необходимы по действующему законодательству, и без них объект не смог бы пройти процедуру приемки в эксплуатацию.

Почему УКС не хотел платить , и что решил суд, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".