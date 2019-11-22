Поставщик мебели в Петрозаводске украл деньги у 349 покупателей

Петрозаводчанина будут судить за кражу двух миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Карелии

Обвиняемый создал ИП для продажи мебели, набрал сотрудников и арендовал помещение, в котором планировал разместить выставочные образцы мебели.

С помощью директора и менеджеров магазина, не осведомленных о его преступных намерениях, злоумышленник заключил с 349 покупателями договоры поставки мебели на общую сумму более 4 млн рублей.

Петрозаводчанин украл 2 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Похитить оставшуюся сумму обвиняемому не удалось, так как директор магазина заподозрила преступный характер его действий и заблокировала банковскую карту.

Уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее бывшего директора управляющей компании в Петрозаводске осудили за кражу 43 млн рублей.