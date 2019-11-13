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Новости. Криминал
12:29, 13 Ноября 2019
фото: © pxhere.com

Бывшего директора управляющей компании в Петрозаводске осудили за кражу 43 млн рублей

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Подсудимый с сообщниками украл деньги, поступившие от потребителей коммунальных услуг многоквартирных жилых домов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Жителям многоквартирных домов, находившихся под управлением ООО "Стандарт", приходили двойные квитанции на оплату коммунальных услуг.

Исполнительный директор ООО "Управляющая компания "Стандарт" в 2014-2015 годах с совместно с генеральным директором данной компании и другими лицами похитил более 42,9 млн рублей, поступившие от потребителей коммунальных услуг 

Деньги выводились из делового оборота через подконтрольные сообщникам организации и фирмы-однодневки, а также перечислялись на их личные счета.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее экс-директор управляющей компании в Карелии купил две квартиры за счет денег населения.

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Комментарии

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бюджет
2019-11-13 14:16:25
Добавим к 43 пару нулей и умножим на 3! Эт то что же: за космодром Восточный получат 1500 лет отсидки, а штраф, ещё считаю, потом напишу.
zanoza
2019-11-13 13:32:19
Потребители оплачивали двойные квитанции? Насколько низкая у нашего населения юридическая грамотность!
Елена
2019-11-13 13:16:22
Кто-то умный сказал : "В стране , где не ворует Президент, нет коррупции", как-то так вроде.....
Не хочется думать о плохом, но всё слишком запущено.....
кир
2019-11-13 13:04:46
Типовой портрет нашего человека. Какой там рынок вы выбрали для полудиких людей, которые даже не могут законы правильные написать и себя, своё место определить в этом бушующем мире?
Писарев
2019-11-13 12:46:35
Аплодирую, подбрасывая малахай!
Гостья
2019-11-13 12:35:40
Кругом одно ворье!
Гость
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