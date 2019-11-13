Бывшего директора управляющей компании в Петрозаводске осудили за кражу 43 млн рублей

Подсудимый с сообщниками украл деньги, поступившие от потребителей коммунальных услуг многоквартирных жилых домов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Жителям многоквартирных домов, находившихся под управлением ООО "Стандарт", приходили двойные квитанции на оплату коммунальных услуг.

Исполнительный директор ООО "Управляющая компания "Стандарт" в 2014-2015 годах с совместно с генеральным директором данной компании и другими лицами похитил более 42,9 млн рублей, поступившие от потребителей коммунальных услуг

Деньги выводились из делового оборота через подконтрольные сообщникам организации и фирмы-однодневки, а также перечислялись на их личные счета.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее экс-директор управляющей компании в Карелии купил две квартиры за счет денег населения.