Поставщики массово везут в Карелию подозрительное зерно

В частности, партии зерна не проверили на наличие пестицидов и вредных примесей, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Специалисты регионального Россельхознадзора подвели итоги проверок, которые проводили с января по май этого года. В надзорном органе установили 22 нарушения технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».



В частности, в документах, сопровождающих продукцию, отсутствовали материалы исследований зерна на наличие отсутствие пестицидов, вредных примесей и микотоксинов (плесневых грибов).



Кроме того, зерно проверяли в лабораториях, не аккредитованных в национальной системе. Адреса этих лабораторий, указанные в документах, действительности не соответствовали.

В результате 22 декларации на небезопасную продукцию признали недействительными. Производителям и получателям зерна выдали 74 предостережения, отметили в Россельхознадзоре Карелии.