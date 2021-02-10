Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии отправили за решетку подростков, до полусмерти избивших сверстника 1
10.02.2021 17:31
Россиянам предложили использовать новый "молниеносный" тест на COVID-19 2
10.02.2021 22:00
Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире 1
10.02.2021 19:40
Пенсионерка в Тыве заказала убийство 8-летней девочки 1
10.02.2021 18:40
В России упростят получение статуса индивидуального предпринимателя 1
10.02.2021 20:40
Жительница Карелии взяла кредит на 220 тысяч и перевела деньги на "безопасный счет" мошенников 1
10.02.2021 17:20

Постояльцев домов-интернатов в Карелии стали прививать от коронавируса

Новости. Общество
16:45, 11 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Загрузка...

Вакцинация от COVID-19 началась в социальных учреждениях Карелии, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронвирусной инфекцией.

Вакцинация "Спутником V" проходит в домах-интернатах в Олонецком, Кондопожском и Медвежьегорском районах. Для стационарных учреждений социального обслуживания выделено более 1,3 тысячи доз вакцины.

Прививку против коронавируса делают пожилым постояльцам интернатов по их желанию и при отсутствии противопоказаний, отметили в оперштабе.

По данным на 10 февраля, первым компонентом вакцины всего привито 13 246 жителей республики, в том числе 5 503 человек старше 60 лет, полностью вакцинированы 1 448 человек.

Ранее сообщалось, что мобильные бригады стали выезжать в колонии Карелии для вакцинации от коронавируса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
04.02.2021, 13:53
Посмотрите, что сделали с кирпичным зданием карельской таможни в Петрозаводске за 90 млн рублей (ФОТО)
04.02.2021, 14:30
"Помогите!": снова врачам из Петрозаводска пришлось спасать жизнь пациентки Сегежской больницы
07.02.2021, 14:52
Жители деревни Суйсарь выступили против возобновления работы форелевого хозяйства на Онежском озере
07.02.2021, 16:24
"В Карелии довольно долго зрело недовольство"

Аналитика

Сегодня 12:50
Обществоведение
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…"
Сегодня 12:44
Миллиарды на помощь отстающему 3
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 12
09.02.2021 13:05
Вся аналитика

Чтиво

10.02.2021 17:03
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Клиника доброго стоматолога 1
09.02.2021 09:07
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
04.02.2021 15:30
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»