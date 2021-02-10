Постояльцев домов-интернатов в Карелии стали прививать от коронавируса

Вакцинация от COVID-19 началась в социальных учреждениях Карелии, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронвирусной инфекцией.

Вакцинация "Спутником V" проходит в домах-интернатах в Олонецком, Кондопожском и Медвежьегорском районах. Для стационарных учреждений социального обслуживания выделено более 1,3 тысячи доз вакцины.

Прививку против коронавируса делают пожилым постояльцам интернатов по их желанию и при отсутствии противопоказаний, отметили в оперштабе.

По данным на 10 февраля, первым компонентом вакцины всего привито 13 246 жителей республики, в том числе 5 503 человек старше 60 лет, полностью вакцинированы 1 448 человек.

Ранее сообщалось, что мобильные бригады стали выезжать в колонии Карелии для вакцинации от коронавируса.