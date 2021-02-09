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Мобильные бригады стали выезжать в колонии Карелии для вакцинации от коронавируса

Новости. Общество
15:11, 10 Февраля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В учреждениях УФСИН Карелии стартовала прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции, сообщили в ведомстве.

По состоянию на 10 февраля в учреждениях управления федеральной службы исполнения наказаний первым компонентом вакцины "Спутник V" привито 7 медицинских работников и 59 аттестованных сотрудников. Вакцинация осуществлялась как выездной прививочной бригадой Сегежской ЦРБ, так и на базе поликлиники МВД по Карелии.

Ранее сообщалось, что более 13 тысяч жителей Карелии сделали прививки от коронавируса.

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