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Постояльцы дома-интерната в Петрозаводске смогут наблюдать за жизнью рыб

Новости. Общество
12:40, 30 Июля 2021
фото: © Петрозаводский дом-интернат для ветеранов / ВК

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Петрозаводский дом-интернат для ветеранов сообщил, что обзавелся аквариумом, который им вручил благотворительный фонд.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» подарил аквариум с рыбами Петрозаводскому дому-интернату для ветеранов. Об этом сообщает паблик учреждения.

«Аквариум украсил холл учреждения, где все наши проживающие смогут полюбоваться красивыми рыбками!», — говорится в посте дома-интерната.

Ранее сообщалось, что постояльцы и сотрудники дома-интерната в Петрозаводске устроили «музыкальный поединок». 

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