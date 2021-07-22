Постояльцы дома-интерната в Петрозаводске смогут наблюдать за жизнью рыб

Петрозаводский дом-интернат для ветеранов сообщил, что обзавелся аквариумом, который им вручил благотворительный фонд.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» подарил аквариум с рыбами Петрозаводскому дому-интернату для ветеранов. Об этом сообщает паблик учреждения.

«Аквариум украсил холл учреждения, где все наши проживающие смогут полюбоваться красивыми рыбками!», — говорится в посте дома-интерната.

Ранее сообщалось, что постояльцы и сотрудники дома-интерната в Петрозаводске устроили «музыкальный поединок».