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«Музыкальный поединок» устроили постояльцы и сотрудники дома-интерната в Петрозаводске

Новости. Общество
10:33, 16 Мая 2021
фото: Петрозаводский дом-интернат для ветеранов / ВК
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В Петрозаводском доме-интернате для ветеранов произошел «музыкальный поединок», в котором сошлись постояльцы и сотрудники учреждения.

Участники конкурса исполняли шлягеры. Победителей в «поединке» не оказалось. Об этом информирует паблик Петрозаводского дома-интерната для ветеранов.

«„Музыкальный поединок“ состоялся в нашем доме-интернате! Команды ветеранов и сотрудников учреждения пели известные песни ХХ века! Конечно же, победила дружба!», — говорится в сообщении.

В финале участники конкурса совместно спели песню «Долго будет Карелия сниться».

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске постояльцы и работники дома-интерната изобразили «жизнь вирусов».

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