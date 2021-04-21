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В Петрозаводске постояльцы и работники дома-интерната изобразили «жизнь вирусов» (ФОТО)

Новости. Общество
13:21, 22 Апреля 2021
фото: Петрозаводский дом-интернат для ветеранов / ВК
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В день здоровья в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов состоялась постановка сказки «Жил-был вирус».

В столице Карелии сотрудники и постояльцы Петрозаводского дома-интерната для ветеранов отметили День здоровья. Об этом информирует паблик учреждения в соцсети.

В доме-интернате состоялась премьера постановки «Жил-был вирус». Спектакль подготовила команда проживающих и сотрудников заведения.

«В поставленной сказке „Жил-был вирус“ … были затронуты вопросы необходимости соблюдения правил личной гигиены, рекомендаций по профилактике различных инфекций и болезней!», — рассказали в доме-интернате.

Сообщается, что героями сказки были Мойдодыр, доктор Айболит, витаминки, Королева чистоты, Гигиена и Вода. Постановка завершилась счастливым концом.

«Как всегда победила доброта, а злобные микробы, вирусы и инфекции были повержены!», — заявили представители дома-интерната.

Сообщается, что автор сценария спектакля проживает в интернате, а костюмы персонажей создали сотрудники учреждения.

Ранее сообщалось, как танец из «Кавказской пленницы» исполнили для обитателей Петрозаводского дома-интерната на карантине.

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