В Петрозаводске постояльцы и работники дома-интерната изобразили «жизнь вирусов» (ФОТО)

В день здоровья в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов состоялась постановка сказки «Жил-был вирус».

В столице Карелии сотрудники и постояльцы Петрозаводского дома-интерната для ветеранов отметили День здоровья. Об этом информирует паблик учреждения в соцсети.

В доме-интернате состоялась премьера постановки «Жил-был вирус». Спектакль подготовила команда проживающих и сотрудников заведения.

«В поставленной сказке „Жил-был вирус“ … были затронуты вопросы необходимости соблюдения правил личной гигиены, рекомендаций по профилактике различных инфекций и болезней!», — рассказали в доме-интернате.

Сообщается, что героями сказки были Мойдодыр, доктор Айболит, витаминки, Королева чистоты, Гигиена и Вода. Постановка завершилась счастливым концом.

«Как всегда победила доброта, а злобные микробы, вирусы и инфекции были повержены!», — заявили представители дома-интерната.

Сообщается, что автор сценария спектакля проживает в интернате, а костюмы персонажей создали сотрудники учреждения.

Ранее сообщалось, как танец из «Кавказской пленницы» исполнили для обитателей Петрозаводского дома-интерната на карантине.