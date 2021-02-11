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Танец из "Кавказской пленницы" исполнили для обитателей Петрозаводского дома-интерната на карантине (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:50, 12 Февраля 2021
фото: Петрозаводский дом-интернат для ветеранов / ВК / скриншот видео
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В Сети появился ролик, рассказывающий о карантинном времяпрепровождении обитателей Петрозаводского дома-интерната для ветеранов.

Паблик "Петрозаводский дом-интернат для ветеранов" подготовил ролик о досуге обитателей учреждения в период пандемии.

"Предлагаем вашему вниманию очередной фильм о том, как мы провели осень 2020 в условия закрытого карантинного режима", - говорится в сообщении.

На 26 минуте ролика запечатлен номер из фильма "Кавказская пленница".

Ранее сообщалось, что постояльцев домов-интернатов в Карелии стали прививать от коронавируса.

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