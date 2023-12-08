«Постоянно капать капли – плохой вариант», – уверен Михаил Охлопков

Глава Минздрава Карелии рассказал, как самостоятельно избавиться от заложенности носа.

«Заложенность носа не всегда бывает при простудных заболеваниях. Причин этому много. И постоянно капать капли — плохой вариант. Могут возникнуть привыкание, передозировка и тахикардия. Сегодня расскажу, как можно избавиться от заложенности носа самостоятельно, не обращаясь к врачу», — написал глава Минздрава Карелии в личном профиле.



Михаил Охлопков дал несколько простых рекомендаций.

«Принимайте горячий душ. Это поможет снять спазм сосудов», — написал министр.



Кроме того, стоит провести промывание носа: можно это сделать как солевым раствором, так и теплой водой.



«Делайте массаж активных точек. Массируйте крылья носа или точку между бровями. Этот метод работает, если заложенность возникла из-за выраженного отека слизистой. Алгоритм: если в носу есть слизь, первым делом промойте носовые ходы. Массировать точки следует не менее пяти минут. Постучите по крыльям носа и мягко надавите на область между бровями», — посоветовал Охлопков.



Можно выполнить дыхательную гимнастику.

Алгоритм:

1. Активно подышите одной половинкой носа, затем другой, и повторить это пять-десять раз.

2. Сделайте 10-15 активных циклов вдох-выдох через обе ноздри.



«Поставьте теплый компресс. Обратите внимание: использовать надо влажное теплое полотенце, специальную солевую грелку или мешочек подогретой соли в течение 15-20 минут. Главное — не нагревать область вокруг глаз и не использовать этот метод при боли в пазухах», — написал Михаил Охлопков.