Пострадавшие от пожара дома в Карелии предлагается приравнять к аварийному фонду

Пострадавшие от пожаров и подлежащие сносу многоквартирные дома должны быть включены в адресную программу расселения аварийного жилья, а их жильцы – получить новые квартиры.

Об этом говорится в проекте обращения к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву, подготовленном группой депутатов парламента Карелии.

По словам авторов обращения, действующее законодательство не позволяет включить в адресную программу расселения аварийного жилья многоквартирные дома, признанные аварийными в связи с полученными ими повреждениями в результате пожара, сообщают "Вести Карелии".

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