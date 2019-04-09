11:05, 09 Апреля 2019
Пострадавшие от пожара дома в Карелии предлагается приравнять к аварийному фонду
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Пострадавшие от пожаров и подлежащие сносу многоквартирные дома должны быть включены в адресную программу расселения аварийного жилья, а их жильцы – получить новые квартиры.
Об этом говорится в проекте обращения к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву, подготовленном группой депутатов парламента Карелии.
По словам авторов обращения, действующее законодательство не позволяет включить в адресную программу расселения аварийного жилья многоквартирные дома, признанные аварийными в связи с полученными ими повреждениями в результате пожара, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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