Пострадавший после пожара завод Segezha Group готовится возобновить работу

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На предприятии АО "Карелия ДСП", где в декабре прошлого года произошел пожар, продолжаются восстановительные работы.
По информации руководства предприятия, на сегодняшний день восстановление помещений, в основном, закончено, в ближайшее время ожидается поступление щитов электро- и спецавтоматики. Планируется, что к осени после монтажа оборудования предприятие начнёт работу на полную мощность.
Об этом сообщает управление труда и занятости Карелии.
Подробнее о ситуации с работниками читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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