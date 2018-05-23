Пострадавший после пожара завод Segezha Group готовится возобновить работу

На предприятии АО "Карелия ДСП", где в декабре прошлого года произошел пожар, продолжаются восстановительные работы.

По информации руководства предприятия, на сегодняшний день восстановление помещений, в основном, закончено, в ближайшее время ожидается поступление щитов электро- и спецавтоматики. Планируется, что к осени после монтажа оборудования предприятие начнёт работу на полную мощность.

Об этом сообщает управление труда и занятости Карелии.

Подробнее о ситуации с работниками читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".