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"Построен как танк": автоэксперты в США восхитились новой версией российского  УАЗ "Патриот"

Новости. Экономика
21:40, 24 Января 2021
фото: официальный сайт УАЗ
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Американский автомобильный портал HotCars оценил версию российского внедорожника УАЗ "Патриот", которую в США будут продавать под брендом Bremach Taos.

Как сообщают РИА Новости, американские эксперты называет российский внедорожник "исключительным автомобилем 4x4, который не только доступен по цене, но и надежен". Отмечается, что машина оснащена высококлассными функциями — они обычно встречаются только в роскошных внедорожниках, которые стоят в несколько раз дороже своего российского конкурента.

По мнению HotCars, "американский" УАЗ "Патриот" компактен и "построен как танк". По данным портала, Bremach Taos с впечатляющим дорожным просветом в 8.26 дюйма (около 21 сантиметра) способен проходить водные преграды до 20 дюймов (порядка 50 сантиметров) глубиной. Исходя из этого, автор статьи делает вывод, что пересечение рек не станет проблемой для российского авто.

Как добавляет портал, Bremach Taos полностью ориентирован для езды по бездорожью и водитель не найдет элементов роскоши в его салоне, но американский вариант доработали для большего комфорта при эксплуатации. В частности, отмечаются значительные мультимедийные функции, а также кожаный салон с подогревом сидений. Кроме того, задние места достаточно просторны, чтобы вместить даже самых высоких пассажиров.

Рассматривая различные опции, входящие в комплектацию российского внедорожника, автор статьи отдельно останавливается на системе контроля устойчивости автомобиля, позволяющей предотвратить занос машины на поворотах, и антиблокировочной системе.

Портал заключает, что Bremach Taos обладает всеми первоклассными функциями, которых нет во многих дорогих внедорожниках.

Продажи внедорожника начнутся с 2021 года, модель будет реализовывать филиал итальянской компании Bremach, специализирующейся на производстве полноприводных спецавтомобилей. Taos планируют собирать в Калифорнии. Стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается с 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).

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