В США возобновили импорт нефти из России

Соединенные Штаты вновь, после полугодового перерыва, закупают российскую нефть.

США в октябре впервые за полтора года импортировали из России нефть, а в ноябре сделали повторную закупку, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.

Вашингтон в марте 2022 года ввел запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций. Последнюю партию черного золота у нее американские компании закупили в апреле того года.

Согласно данным статистического ведомства, в октябре прошлого года США приобрели 36,8 тысячи баррелей нефти из России. Стоимость импорта составила 2,7 миллиона долларов.

В ноябре же объем закупки составил 9,9 тысячи баррелей на 750 тысяч долларов. В обоих случаях углеводород приобретался для потребления.

При этом один баррель российской нефти в октябре обошелся США в 74 доллара, а на следующий месяц — 76 долларов. Это значительно выше «потолка цен», установленного страной в 60 долларов за баррель.