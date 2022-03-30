Построенное почти сто лет назад и сгоревшее кафе восстановят по историческим чертежам в Сортавала

В администрацию Сортавальского поселения Карелии поступил эскизный проект реплики летнего кафе в парке Ваккосалми, которое местные жители помнят под названием «Реббека».

Как сообщили в администрации Сортавальского поселения, документы направлены в Управление по охране объектов культурного наследия Карелии для принятия решения о возможном возведении реплики.

Проект предполагает восстановление на основе исторических чертежей деревянного здания кафе в парке Ваккосалми в Сортавала, возведенного в 1926 году по проекту архитектора Вяинё Туукканена и сгоревшего в 1993 году.

Новое кафе предлагается построить на сохранившемся фундаменте.