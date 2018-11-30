Построенный с опозданием на 2 года перинатальный центр в Карелии "превзошел все ожидания" замминистра Кузьмичевой

И.о. первого заместителя министра здравоохранения Карелии Елена Кузьмичева прокомментировала завершение создания перинатального центра в Петрозаводске.

По данным минздрава, 10 декабря новый перинатальный центр в Петрозаводске готов принять первые роды.

"Перинатальный центр строился не без трудностей, но то, что мы сегодня видим в этом учреждении, превзошло все наши ожидания. Республика Карелия обрела высокотехнологичное учреждение родовспоможения, в котором все предусмотрено для качественного оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным детям: есть прекрасное оборудование, есть хороший персонал, который горит желанием работать, замечательные бытовые условия", - сказала Кузьмичева, чьи слова приводит пресс-служба Минздрава.

"Все это позволит в полной мере выполнять установленные порядки и стандарты профильной медицинской помощи и помочь стране в изменении демографической ситуации", – рассказала главный акушер-гинеколог Карелии Елена Кузьмичева.

Напомним, строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице велось с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика. Центр должны были открыть осенью 2016 года.

По данным карельского Минздрава получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензия на осуществление медицинской деятельности.