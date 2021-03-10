Построенный в Петрозаводске съемочный павильон поставили вровень со студиями Первого канала

Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Республики Карелия совместно с министерством культуры и продюсерским центром "SMK" открыла в Петрозаводске первый в республике павильон для съемок телешоу и онлайн-трансляций на уровне лучший студий России.

Об этом рассказали на пресс-конференции участники проекта.

По словам руководителя Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Анны Томчик, техническое оснащение павильона не уступает оборудованию лучших студий России. "Все, что вы здесь видите, это формат больших съемочных площадок. Оборудование соответствует уровню Первого канала, а отчасти даже превосходит его. Мы внедряем технологии, которые сейчас только появляются на уровне ведущих мировых каналов, чтобы делать качественный вещательный сигнал", - отметила руководитель Дирекции. Она отметила, что техническое оснащение и профессиональный кадровый состав позволяют организовать в павильоне съемки любой сложности: от деловых и концертных онлайн-трансляций до съемок телепередач и кинофильмов. Директор продюсерского центра Виталий Сазонов добавил, что воспользоваться возможностями этой уникальной площадки могут все желающие. "Любой желающий может арендовать павильон и провести концерт, съемки – все, что пожелает. Уже есть запросы наших коллег из Москвы на съемки клипов", - пояснил директор "SMK". Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".