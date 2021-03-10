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Построенный в Петрозаводске съемочный павильон поставили вровень со студиями Первого канала

Новости. Общество
15:03, 11 Марта 2021
фото: Министерство культуры Республики Карелия
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Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Республики Карелия совместно с министерством культуры и продюсерским центром "SMK" открыла в Петрозаводске первый в республике павильон для съемок телешоу и онлайн-трансляций на уровне лучший студий России.

Об этом рассказали на пресс-конференции участники проекта.

По словам руководителя Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Анны Томчик, техническое оснащение павильона не уступает оборудованию лучших студий России.

"Все, что вы здесь видите, это формат больших съемочных площадок. Оборудование соответствует уровню Первого канала, а отчасти даже превосходит его. Мы внедряем технологии, которые сейчас только появляются на уровне ведущих мировых каналов, чтобы делать качественный вещательный сигнал", - отметила руководитель Дирекции.

Она отметила, что техническое оснащение и профессиональный кадровый состав позволяют организовать в павильоне съемки любой сложности: от деловых и концертных онлайн-трансляций до съемок телепередач и кинофильмов.

Директор продюсерского центра Виталий Сазонов добавил, что воспользоваться возможностями этой уникальной площадки могут все желающие.

"Любой желающий может арендовать павильон и провести концерт, съемки – все, что пожелает. Уже есть запросы наших коллег из Москвы на съемки клипов", - пояснил директор "SMK".

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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ромео
2021-03-11 16:12:56
шлак
театральный критик
2021-03-11 15:23:11
Адрес засекречен ?
David .
2021-03-11 15:34:52
театральный критик, есть прекрасный павильон, который ты все время вспоминаешь. Адрес простой -Кирова 40А.
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