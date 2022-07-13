Построенный в прошлом году мост в центре Петрозаводска встанет на ремонт

Пострадавший от весеннего потопа Кировский мост планируют отремонтировать.

Жители Петрозаводска просят привести в порядок мост на улице Кирова. Он был сдан после реконструкции более года назад. Но в мае после проливных дождей обрушились облицовочные панели укрепительных откосов нового мостового сооружения.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский ответил на обращение горожан на своей странице в соцсети.

«Для начала сообщу, что все необходимые меры для исключения дальнейшего разрушения опор моста нами приняты. Откос в минувшие выходные дополнительно подсыпан крупнообломочным грунтом, сформировано русло для минимизации давления на опору. Эти работы провело ООО „Свой дом“ в рамках благотворительной помощи, за что им огромное спасибо. Но все это лишь временные меры. Для проведения текущего ремонта необходим проект. Договор на его разработку заключили с профессиональной компанией из Петербурга — ООО „Трансмост“. Эта работа должна быть завершена к концу августа, после чего приступим к самому ремонту», — пишет Любарский.

Мэр города сообщил, что построенный недавно мост на Кирова находится на гарантии «Техностроя», но подрядчик не считает размытие опор майской стихией страховым случаем.

«Но заказчик работ — Управтодор уверен в обратном и намерен доказывать это в судебном порядке», — отметил глава Петрозаводска.