Построить дом рядом с Петрозаводском можно по цене квартиры

Идет продажа земельных участков в Солнечной горке, рядом с Новой Вилгой.

Многие петрозаводчане, ежедневно возвращающиеся в свои густонаселенные спальные районы, с нетерпением ждут выходных, чтобы отправиться за город на любимую дачу. Однако жить подальше от суеты и шума, при этом фактически оставаясь горожанином, можно круглый год.

Всего в 2-3 километрах от границ города, рядом с поселком Новая Вилга, в местечке Солнечная горка, открыты продажи земельных участков для загородного строительства индивидуальных домов. Сейчас в эту сторону ведет качественно отремонтированный участок федеральной трассы, поэтому добраться туда можно за считанные минуты.

Всего в Солнечной горке 109 участков площадью от 10 до 15 соток, порядка полутора десятков уже продано, и на них ведется строительство. На территории есть электроподстанция, стоимость подключения для владельцев участков составляет всего 550 рублей.

Будущие новоселы будут дышать чистым воздухом – место экологически безопасное. Все документы принадлежат юридическому лицу и оформлены надлежащим образом, поэтому и в чистоте сделки сомнений быть не может.

До 15 сентября действует специальная цена - 40 тысяч рублей за сотку. Нетрудно подсчитать: если приобрести участок площадью 10 соток за 400 тысяч рублей и возвести на нем каркасный дом общей площадью порядка 100 квадратных метров по цене от 1,5 миллиона рублей (предварительные расчеты есть в наличии), то это будет дешевле аналогичной по площади квартиры в спальном микрорайоне Петрозаводска. Преимущества при этом очевидны: близость к городу, возможность уединения, собственная недвижимость по индивидуальному проекту и для души участок от 1000 м. кв.

Земельные участки в местечке Солнечная горка: +7 (921) 2282876.

План участков здесь: vk.com/solnechnaya_gorka_ptz

Документация на сайте: kapitalptz.ru

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