Построит ли белорусский "Амкор" в Карелии завод по выпуску лесозаготовительной техники?

Эксперты сомневаются в том, что "Амкодор" обладает достаточным объёмом собственных средств для того, чтобы успешно реализовать петрозаводский проект.

Белорусский холдинг "Амкодор" чуть менее года назад заявил о намерении инвестировать 18 млрд российских рублей в проект создания завода с производством полного цикла машин для лесопромышленного комплекса. Но обладает ли "Амкодор" достаточным объёмом собственных средств для того, чтобы успешно реализовать петрозаводский проект?

Стоит напомнить, что летом прошлого года официальный Минск обратился в адрес российских властей с просьбой предоставить кредит в размере 1 млрд. долларов (ВВП Беларуси – 60 млрд долларов, внешний долг на начало 2019 года – 16,5 млрд долларов). Эти деньги требуются для завершения строительства белорусской атомной электростанции. Москва в ответ выставила ряд политически связанных обязательств, которые, в свою очередь, совершенно не принимаются белорусской стороной. Переговорный процесс последовательно зашёл в тупик, одним из следствий которого стало то, что Минск уменьшил объём запрашиваемых кредитных средств до 600 млн долларов.

Упоминание этого сюжета является важным для оценки финансовых возможностей белорусских партнёров. Минск не может изыскать 600 млн. долларов, готов пойти на получение не очень-то выгодного кредита, но при этом разрешает собственному предприятию инвестировать в российский коммерческий проект "прямые" 300 млн долларов? Признаться честно, верится в это с огромным трудом.

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