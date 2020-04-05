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Поступила жалоба на аукцион по строительству первой в сети автостанций в Карелии

Новости. Экономика
12:25, 06 Апреля 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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УФАС приостановило заключение контракта на строительство станции для междугородних пассажирских автобусов в поселке Пряжа, которая должна стать первой в сети автостанций в Карелии.

Это следует из уведомления о рассмотрении жалобы, поступившей в УФАС от одного из претендентов на заключение контракта.

ООО "Атлантикпро" пожаловалось на действия Управления капитального строительства при проведении электронного аукциона по строительству автостанции.

"УФАС приостанавливает заключение контракта до рассмотрения жалобы по существу", - говорится в уведомление.

Аукцион был объявлен по программе создания сети автостанций в районных центрах Карелии в рамках федеральной программы подготовки к 100-летию республики. 

 Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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