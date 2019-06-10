Потап честно признался, почему скрывал роман с Настей Каменских

Рэпер больше не боится, что его станут за это ненавидеть.

Много лет в светских кругах ходили слухи о том, что Потап и Настя Каменских не только вместе работают, но и живут в одной квартире, передает 7days.ru.

Многие подозревали, что у пары роман, но рэпер с возлюбленной так тщательно скрывали свои отношения, что прессе за это время не удалось добыть ни одного весомого подтверждения. В своих интервью Потап и Настя уходили от ответов на вопросы о личной жизни и не подтверждали, что встречаются.

Только на днях Потап честно признался, что ему очень хотелось кричать о своей любви к Насте, но он не мог — у него была семья. С женой Ириной рэпер познакомился задолго до встречи с Настей. Говорят, что когда Каменских прошла кастинг в коллектив Потапа, она ему не понравилась. У двух артистов были напряженные отношения. В 2008 году у Потапа и Ирины родился сын Андрей и вскоре после этого всё изменилось. Спустя шесть лет рэпер уже официально ушел от жены, но так и не решался официально объявить о романе с Настей.

Потап, вероятно, боялся осуждения общества и краха карьеры из-за этого. Сейчас рэпер жалеет только о том, что не женился на Насте раньше и столько лет был вынужден скрывать свои чувства к любимой.

"Это было очень трудно сделать, лично мне, как мужчине, всему миру рассказать о том, кто она, что я ее так сильно люблю, Наконец-то упала завеса и нам стало так легко, хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени. Я уже не скрываю ничего, я люблю Настю Каменских и я очень счастливый человек, пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят, мне безразлично, мне стало настолько легко, потому что сейчас я честен перед собой и всеми", — цитирует Потапа ТСН.

Кстати накануне стало известно, что Потап и Настя планировали пожениться в Италии. Однако вместо этого организовали 23 мая торжество в Киеве. Жених и невеста очень хотели, чтобы на банкете присутствовали их родители, но отцу Каменских уже много лет и он был не готов к перелету. В итоге они отказались от идеи свадьбы за границей.