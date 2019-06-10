Подписаться
Шланг поливочный 1/2 10м
250
99
Шланг растягивающийся
500
399
Адаптеры для шланга
от 14
Пистолет для полива
150
59
Набор насадок для полива
120
69
Насосная станция
6500
4990
Насос для скважины
5500
3999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:30, 10 Июня 2019
фото: MOZGI Entertainment

Потап честно признался, почему скрывал роман с Настей Каменских

Загрузка...

Рэпер больше не боится, что его станут за это ненавидеть.

Много лет в светских кругах ходили слухи о том, что Потап и Настя Каменских не только вместе работают, но и живут в одной квартире, передает 7days.ru.

Многие подозревали, что у пары роман, но рэпер с возлюбленной так тщательно скрывали свои отношения, что прессе за это время не удалось добыть ни одного весомого подтверждения. В своих интервью Потап и Настя уходили от ответов на вопросы о личной жизни и не подтверждали, что встречаются.

Только на днях Потап честно признался, что ему очень хотелось кричать о своей любви к Насте, но он не мог — у него была семья. С женой Ириной рэпер познакомился задолго до встречи с Настей. Говорят, что когда Каменских прошла кастинг в коллектив Потапа, она ему не понравилась. У двух артистов были напряженные отношения. В 2008 году у Потапа и Ирины родился сын Андрей и вскоре после этого всё изменилось. Спустя шесть лет рэпер уже официально ушел от жены, но так и не решался официально объявить о романе с Настей.

Потап, вероятно, боялся осуждения общества и краха карьеры из-за этого. Сейчас рэпер жалеет только о том, что не женился на Насте раньше и столько лет был вынужден скрывать свои чувства к любимой.

"Это было очень трудно сделать, лично мне, как мужчине, всему миру рассказать о том, кто она, что я ее так сильно люблю, Наконец-то упала завеса и нам стало так легко, хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени. Я уже не скрываю ничего, я люблю Настю Каменских и я очень счастливый человек, пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят, мне безразлично, мне стало настолько легко, потому что сейчас я честен перед собой и всеми", — цитирует Потапа ТСН.

Кстати накануне стало известно, что Потап и Настя планировали пожениться в Италии. Однако вместо этого организовали 23 мая торжество в Киеве. Жених и невеста очень хотели, чтобы на банкете присутствовали их родители, но отцу Каменских уже много лет и он был не готов к перелету. В итоге они отказались от идеи свадьбы за границей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2019, 09:30
В Карелии пенсионерка повстречала медведей во время прогулки
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
05.06.2019, 14:54
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж"
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
08.06.2019, 18:30
Приставам устроили публичную порку за "Невский пассаж"
06.06.2019, 15:23
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей

Аналитика

Сегодня 11:20
Обществоведение
"Версия Куприянова не подтверждается документально" 1
История о том, как бывший коммунистический руководитель Карелии спас карелов от депортации, выдумана самим партийным вождем?
Лето: время жарить
Сегодня 09:35
"Кареллеспром" подводит итоги 8
07.06.2019 17:39
Где-то в хвосте 1
07.06.2019 11:54
В одном стиле: вывески на фасадах будут единообразными 1
06.06.2019 13:09
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:50
Личное мнение
Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" 1
Администрация Петрозаводска готова снести памятный знак вместе с Аллеей городов-побратимов ради типовой колонны?
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
Сегодня 09:39
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
05.06.2019 12:44
В Карелии за неделю зафиксировали 400 укусов клещей!
05.06.2019 11:40
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»