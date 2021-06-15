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Потенциометры прецизионные от поставщика

Новости. Экономика
10:45, 16 Июня 2021

Контрольно-измерительные приборы (КИПиА) являются устройствами, при помощи которых можно получать данные о состоянии протекающих процессов, выполняя измерения разных параметров.

В качестве последних часто выступает температура и давление, уровень, количество вещества и так далее.

Потенциометры претенциозные

Компания «РОСС» специализируется на поставках измерительного и другого оборудования. Предлагаемая продукция отвечает всем требуемых параметрам и требованиям клиентов. На странице https://ross.com.ru/potenciometry-precizionnye-ppml-im-ppmf-im можно посмотреть характеристики и заказать потенциометры прецизионные серии ППМЛ-ИМ. Речь идёт о регулируемом делителе, который используется для разных приложений.

Выбирая такой прибор, нужно ориентироваться на его назначение. У прецизионных потенциометров повышенные технические значения. Они изготавливаются в предельных допусках и обладают большим ресурсом. Существует много вариантов исполнения таких приборов.

Достаточно популярным является проволочный элемент. Это стандартное исполнение потенциометра.  В зависимости от показателей сопротивления применяются разные металлические части. Плюсы такого прибора в невысоких линейных допусках, сопротивлении и температуре. Такие приборы могут изготавливаться в небольшом количестве. Отличаются хорошими параметрами, невысокими расходами и хорошей гибкостью. В качестве минусов таких решений стоит выделить невысокую разрешающую способность и небольшой эксплуатационный срок, наличие электрического шума, низкое противостояние ударным и вибрационным нагрузкам.

КИПиА от надежного поставщика

Компания «РОСС» осуществляет поставки промышленного оборудования в разных направлениях: газовые и гидравлические устройства, КИПиА, электротехнические и диагностические приборы с доставкой в любые регионы страны. Всё оборудование имеет гарантию и полный комплект документации от производителя. Присутствует оперативная доставка или самовывоз со склада в Белгороде.

Если нужная продукция отсутствует на сайте, можно связаться с менеджерами по телефону или почте. Контакты компании: г. Москва. Тел. +7(499)677-51-82.

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