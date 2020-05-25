Потепление до +19 градусов ожидается во вторник в Карелии

О погоде на 26 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений слабый.



Ночью будет +2, +4 градуса, днем потеплеет до +16.

В Карелии также будет переменная облачность. Днем по юго-восточным районам возможен дождь.



Ветер переменных направлений слабый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +1, +6 градусов, местами подморозит до -2. Днем потеплеет до +19 градусов, у водоемов будет +10, +13.